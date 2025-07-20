شكرا لمتابعة خبر عن أبها تشهد تساقط الثلوج ودرجات حرارة منخفضة تلامس 11 درجة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت مدينة أبها جنوبي المملكة مشاهد طبيعية خلابة لتساقط الثلج وبلغت درجات الحرارة 11 درجة مئوية، في ظاهرة غير معتادة لجذب الزوار والاستمتاع بجمال الطبيعة خاصة في طريق السودة.

أوضح سعيد السهيمي، مستشار إعلامي وناشط بيئي، في حديثه اليوم الأحد 20 يوليو، أن هذه الأجواء الباردة كانت ملهمة وجميلة، معربًا عن أمله في أن يكون الموسم القادم، الذي يبدأ في أغسطس، مميزًا وحافلًا بالخيرات والبركات.

وقال السهيمي: “ما شاء الله تبارك الله، الأجواء رائعة جدًا ودرجة الحرارة الآن 11 درجة”، مضيفًا أن هذه الحالة الطبيعية تضيف رونقًا خاصًا لطريق السودة وأبها، متمنيًا استمرار البرودة والرحلات السياحية حتى نهاية أغسطس.

وتابع السهيمي بوصفه جمال المنطقة وجوها المميز، معبرًا عن سعادته بالمشاهد الباردة التي شاهدها، ومشيرًا إلى أن القادم أجمل بإذن الله، داعيًا الله بأن يعم الخير والسعادة على الجميع.

تعتبر أبها وطريق السودة من أبرز الوجهات السياحية في المملكة خلال فصل الصيف لما تتمتع به من مناخ معتدل وبرودة نسبية مقارنة بالمناطق الأخرى.