شكرا لمتابعة خبر عن استمرار هطول الأمطار على بعض مناطق المملكة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار على بعض مناطق المملكة حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وذكر المركز، عبر حسابه الرسمي في منصة “إكس”، أنه “اعتبارًا من مساء اليوم الأحد وحتى نهاية الأسبوع الجاري، يُتوقع بمشيئة الله تعالى استمرار فرص هطول الأمطار على مرتفعات منطقتي عسير وجازان، وتمتد إلى مرتفعات منطقة الباحة. كما يُتوقع هطول أمطار متفرقة يومي الاثنين والثلاثاء على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، وتمتد إلى أجزاء من منطقة نجران”.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أكد ضرورة توخي الحذر بسبب الأمطار الرعدية والموجة الحارة.

وجاءت التحذيرات الأولى من الأمطار الرعدية التي هطلت فعليًا على عدد من المناطق، منها عسير وجازان والباحة، وصاحبتها زخات برد ورياح وصلت سرعتها إلى 50 كم/ساعة.