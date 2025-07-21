شكرا لمتابعة خبر عن مثلث سماوي نادر يضيء فجر الإثنين فوق الأفق الشرقي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تشهد سماء الوطن العربي فجر الإثنين الموافق 21 يوليو 2025، ظاهرة فلكية بديعة تتمثل في تشكيل مثلث سماوي لافت للنظر، يجمع بين هلال القمر المتناقص، وكوكب الزهرة المتلألئ كنقطة بيضاء براقة، ونجم الدبران الذي يتألق بلونه البرتقالي المميز.

ويرصد هذا المشهد النادر بالعين المجردة في الأفق الشرقي قبل شروق الشمس، حيث تصطف هذه الأجرام الثلاثة في تشكيل هندسي أنيق.

والجدير بالذكر أن الظاهرة الفلكية التي سترصد فجر الإثنين تعرف باسم “الاقتران السماوي”، وهي ظاهرة تحدث عندما تظهر أجرام سماوية قريبة من بعضها في السماء من منظور الأرض.