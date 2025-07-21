شكرا لمتابعة خبر عن وزير الطاقة عن ريادة المملكة في الطاقة المتجددة: الحقوا بنا إن استطعتم.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أشاد وزير الطاقة، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بريادة المملكة في قطاع الطاقة المتجددة.

وقال سموه خلال حديثه في ورشة عمل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر:” لقد وقعنا مؤخرامشاريع طاقة متجددة بقدرة 15 غيغاواط فقط هذا الأسبوع وأعلم أن بعضكم قد اطلع على الأسعار لذا سموا لي أي دولة على هذا الكوكب وأسمح لنفسي بقليل من الغرور نحن أرخص حتى من الصين والهند”.

وتالع :”دائما أقول الحقوا بنا إن استطعتم حتى في مجال البطاريات نحن قادرون على منافسة الصين.. نحن ننفذ مشاريع طاقة متجددة بأسعار تنافسية جدا”.

يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة شهد اليوم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين شركة “أكوا باور” وعدد من الشركاء الدوليين، وذلك لتطوير منظومة متكاملة لتصدير الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر من المملكة العربية السعودية إلى القارة الأوروبية.