«سدايا» تطلق معسكر مطوري أنظمة ServiceNow

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» معسكر مطوري أنظمة ServiceNow، بهدف تأهيل حديثي التخرج من جامعات المملكة والجامعات الخارجية، بتقديم فرص تدريبية نوعية لهم تعزز مهاراتهم العلمية والعملية، في إحدى أبرز المنصات التشغيلية الداعمة للذكاء الاصطناعي.

ويهدف المعسكر إلى تدريب الكوادر الوطنية على تقنيات منصة (ServiceNow) التي تستخدم على نطاق واسع في الأسواق المحلية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تؤهلهم لسوق العمل، وتمكنهم من تطوير حلول تقنية متقدمة تدعم مختلف القطاعات.

ويتناول المعسكر عدة محاور من بينها: التعريف بمنصة (ServiceNow)، وإدارة وتطوير وبرمجة التطبيقات فيها، حيث تعد منصة (ServiceNow) بيئة موحدة لتطوير وإدارة مجموعة واسعة من التطبيقات الرقمية التي تشمل: إدارة خدمات تقنية المعلومات، وإدارة المشاريع والمحافظ، والحوكمة والمخاطر والامتثال، وإدارة خدمة العملاء، وغيرها من التطبيقات التي تسهم في رفع كفاءة الأعمال وتحقيق وتيرة التحول الرقمي.

ويمكن للراغبين الالتحاق بالمعسكر التسجيل عبر موقع الهيئة الالكتروني، خلال الفترة من الخميس 17 يوليو 2025 وحتى يوم الخميس 24 يوليو 2025، حيث من المقرر أن تنطلق فعاليات المعسكر التدريبي الأحد 31 أغسطس 2025، ويمتد لمدة 11 أسبوعا، بالتعاون مع شركة (ServiceNow)، حيث سيحصل المشاركون في نهاية البرنامج على شهادات احترافية معتمدة في المجال.

يأتي هذا البرنامج ضمن جهود «سدايا» الهادفة إلى بناء القدرات الوطنية، وتعزيز جاهزية الكفاءات في مجالات التقنية المتقدمة والتقنيات الناشئة، دعما لمسيرة التنمية، وتحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء اقتصاد معرفي مستدام.