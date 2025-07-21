شكرا لقرائتكم خبر انطلاق الأسبوع الثاني من ملتقى الباحة للحرفيين 2025 بدورات تدريبية جديدة ومتنوعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت بالأمس فعاليات الأسبوع الثاني من ملتقى الباحة للحرفيين 2025، الذي تنظمه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة، ضمن برامج مهرجان «صيف الباحة»، وسط حضور لافت وتفاعل مميز من المهتمين والزوار.

وسيشهد هذا الأسبوع باقة من الدورات التدريبية الحرفية المتنوعة، التي تهدف إلى تمكين الحرفيين والحرفيات وتطوير مهاراتهم، في عدة مجالات أبرزها: حرف المشغولات النخيلية «صناعة الخوصيات»، وفن صناعة دمى الكروشيه، وحرفة النحت على الحجر والرخام.

وتنفذ هذه الدورات على مدى خمسة أيام من الساعة الرابعة مساء حتى الثامنة مساء، بشكل مجاني، بإشراف نخبة من المدربين المختصين.

ويأتي هذا التنوع في الدورات تأكيدا على حرص وتوجيه أمير المنطقة، في تنمية القطاع الحرفي، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم المهارات الوطنية وتمكين الحرفيين رافدا اقتصاديا واجتماعيا مستداما.

وقد شهد الأسبوع الأول نجاحا كبيرا وتفاعلا واسعا من المشاركين والزوار، ما يعكس أهمية هذه الفعاليات في تعزيز الهوية الثقافية والحرفية لمنطقة الباحة.

يذكر أن الملتقى يقام بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، ويستمر شهرا كاملا.