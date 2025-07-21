شكرا لقرائتكم خبر المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية يحصد جائزة »mukaidono« ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية بتكريم دولي لجهوده الريادية في تعزيز أنظمة وممارسات السلامة والصحة المهنية، وذلك في حفل رسمي خلال مؤتمر المبادرة العالمية للسلامة والصحة والرفاه المهني الذي يعقد على هامش فعاليات معرض إكسبو اليابان 2025 في مدينة أوساكا، بحضور رؤساء وممثلي المنظمات الدولية والحكومية وكبار التنفيذيين لأكثر من 57 دولة، حيث تسلم الأمين العام المهندس ماجد الفويز الجائزة نيابة عن المجلس الوطني.

وأكد الأمين العام أن هذا التكريم والاستحقاق يمثل ثمرة الالتزام الوطني الراسخ في تعزيز ثقافة السلامة، وترسيخ موقع المملكة كشريك فاعل في صناعة مستقبل العمل والأمن الصحي عالميا.

ويأتي هذا التكريم نظير دور المجلس الوطني في تطوير السياسات الوطنية وتنفيذ البرامج التدريبية والتوعوية وتعزيز الشراكات الدولية في المجال، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ لرفع جاذبية سوق العمل السعودي نحو بيئة عمل أكثر أمانا واستدامة.

يذكر أن جائزة موكايدونو Mukaidono العالمية للسلامة تأسست من قبل مجلس شركاء السلامة (SA COUNCIL) التابع لمعهد تعزيز السلامة العالمي ( IGSAP ) حيث تعد هذه الجائزة من أبرز الجوائز العالمية في قطاع السلامة، وتمنح للقيادات والمنظمات التي قدمت إسهامات نوعية ومبادرات مؤثرة على المستويين الوطني والدولي في تطوير وتعزيز السلامة والصحة والرفاه المهني في مكان العمل.