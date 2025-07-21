شكرا لقرائتكم خبر جامعة أم القرى و«موهبة» تختتمان برنامج الإثراء الأكاديمي لعام 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت جامعة أم القرى فعاليات برنامج «موهبة الإثرائي الأكاديمي» الذي نفذ بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، وبالتعاون مع إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة.

وقدم الطلاب المشاركون 27 مشروعا في مختلف المسارات الأكاديمية، عكست ما اكتسبوه من مهارات بحثية وتفكير نقدي خلال البرنامج الذي امتد على مدى 3 أسابيع من التدريب المكثف.

وأشاد وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور محمد بن سالم الزهراني، بما قدمه الطلبة من مخرجات متميزة تعكس جودة البرنامج وشراكة الجامعة مع «موهبة»؛ بما يضمن توفير بيئة تعليمية محفزة؛ تنمي المعارف والمهارات الشخصية والقيادية، مبينا أن البرنامج يجمع بين الرعاية الأكاديمية وصقل المهارات الشخصية للطلبة الموهوبين؛ وأظهر خلال الأسابيع الماضية مستوى مرتفعا من الجدية والإبداع؛ مما يعكس جاهزية الجيل القادم للإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الوطنية؛ ويمكن هذه الكفاءات من الابتكار والإبداع في بيئة تعليمية محفزة تعكس الاستثمار الجاد في تنمية القدرات البشرية بالمملكة العربية السعودية.

يذكر أن البرنامج شارك فيه 605 طلاب وطالبة، موزعين على عدة مجالات علمية متنوعة، ومنها البرنامج الصيفي الأكاديمي والبحثي، وبرنامج تطوير مهارات اللغة الإنجليزية.