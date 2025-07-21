شكرا لقرائتكم خبر انطلاق المخيم الصيفي «صنع في المتحف» بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم المتحف الوطني أمس، الملتقى التعريفي لفعاليات النسخة الثالثة من المخيم الصيفي، الذي ينطلق تحت شعار «صنع في المتحف»، وهو إحدى المبادرات الثقافية الرامية إلى تعزيز ارتباط الناشئة بالتراث الوطني، وتنمية مهاراتهم الإبداعية ضمن بيئة تعليمية تفاعلية، وذلك بمقر المتحف الوطني في مدينة الرياض.

ويتكون المخيم من فترتين زمنيتين، تبدأ الأولى من 21 إلى 31 يوليو الحالي، فيما تقام الفترة الثانية خلال الفترة من 4 حتى 14 أغسطس المقبل.

ويستهدف المخيم المشاركين من الفئة العمرية من 10 إلى 12 سنة، من خلال برنامج ثري بالأنشطة التثقيفية والحرفية، تتوزع على 4 مسارات رئيسة تشمل: المشغولات الطينية، والمشغولات النسجية، والمشغولات الخشبية، وصناعة الصابون، ويخوض المشاركون خلالها تجارب تطبيقية تمزج بين المعرفة والمهارة، مستلهمين من التراث السعودي الأصيل.

وتأتي هذه النسخة تأكيدا للدور الحيوي الذي يؤديه المتحف الوطني، المركز الثقافي والمعرفي، الذي يسهم في ترسيخ قيم التعلم المستمر، وغرس روح الإبداع والانتماء في نفوس المشاركين، بما يعزز ارتباطهم بالهوية الوطنية وثراء الموروث السعودي.