شكرا لقرائتكم خبر فعاليات نوعية تثري تجربة الزوار في كأس العالم للرياضات الالكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواصل كأس العالم للرياضات الالكترونية (2025) المقام في بوليفارد رياض سيتي، ترسيخ مكانته كأكبر بطولة من نوعها في العالم، من خلال تقديم تجربة متكاملة تتجاوز حدود المنافسة.

وتقدم البطولة، إلى جانب منافساتها الرياضية، مجموعة من الفعاليات الثقافية، الترفيهية، والتقنية المصممة لإثراء تجربة الزوار من مختلف الأعمار، منها منطقة صناع المحتوى، التي استقطبت المؤثرين في مجال الألعاب الالكترونية لتقديم عروض وتحديات جماهيرية، وجناح «ورث الفن» الذي يلاقي اهتماما واسعا، إذ مزج بين التراث السعودي والتقنيات الحديثة عبر معرض رقمي وورش عمل تعليمية مخصصة لجميع الفئات العمرية.

واستفادت البطولة من بنية رقمية متقدمة عبر تطبيقات مخصصة وخريطة تفاعلية ذكية، ساعدت الزوار على التنقل بين المناطق الرئيسية، منها ألعاب الواقع الافتراضي والمحاكاة، مهرجان الأطعمة والضيافة السعودية، وجلسات سينمائية، وتجارب حسية متعددة.