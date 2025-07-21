شكرا لقرائتكم خبر إقبال واسع على المتاجر في كأس العالم للرياضات الالكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسجل المتاجر المشاركة في فعاليات كأس العالم للرياضات الالكترونية (2025)، المقامة في بوليفارد رياض سيتي، إقبالا ملحوظا من الزوار منذ انطلاق الحدث، مما انعكس إيجابا على حجم المبيعات اليومية ومعدلات التفاعل.

وتستقطب البطولة آلاف الزوار يوميا، مما جعل المناطق التجارية للأندية المشاركة واحدة من أبرز نقاط الجذب، بفضل تنوع المنتجات المرتبطة بعالم الألعاب الالكترونية، التي تشمل الأدوات التقنية المتقدمة، والملابس والإكسسوارات المستوحاة من الألعاب، إلى جانب المنتجات التذكارية للفرق المشاركة في منافسات كأس العالم.

وأكد عدد من ممثلي المتاجر أن حجم المبيعات خلال الأيام الأولى للبطولة قد تجاوز التوقعات، مشيرين إلى زيادة المبيعات مقارنة بالفترة نفسها من النسخة الأولى، مؤكدين أن الحدث يمثل منصة مثالية للتفاعل المباشر مع جمهور يتميز بالشغف والمعرفة التقنية العالية.

وتواصل المتاجر تقديم عروض وتجارب تفاعلية للزوار، تشمل جلسات تجريبية لأحدث الأجهزة، وتوقيعات من لاعبين محترفين، إضافة إلى هدايا يومية، مما يعزز تجربة الزوار ويضيف أبعادا جديدة للتسوق ضمن أجواء البطولة.