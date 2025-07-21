«اليوكاتا» يحول الزوار إلى أبطال أنمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن التجارب الثقافية التفاعلية المصاحبة لفعاليات كأس العالم للرياضات الالكترونية المقامة في بوليفارد رياض سيتي، استوقفت منطقة اليابان (Japan Park) الزوار بتجربة فريدة من نوعها، تمثلت في تقديم الزي الياباني التقليدي يوكاتا (Yukata) لمرتادي المنطقة، في مشهد يجسد التقاء الثقافة اليابانية بعالم الألعاب الالكترونية الحديث.

ويعد اليوكاتا أحد الأزياء اليابانية التقليدية ذات الطابع الصيفي الخفيف، وغالبا ما يرتدى في المهرجانات والمناسبات الشعبية.

وفي Japan Park، صمم الزي بأسلوب عصري مستوحى من شخصيات الأنمي الشهيرة وأيقونات الثقافة البصرية اليابانية، ليمنح الزوار فرصة التفاعل والانغماس في الأجواء اليابانية ضمن بيئة متكاملة.

وتبدأ التجربة منذ لحظة الدخول إلى المنطقة، يمنح الزائر خلالها زي اليوكاتا مجانا بعد التسجيل عبر الباركود المخصص، قبل أن يتوجه إلى محطة مخصصة لارتداء الزي تحت إشراف فريق مختص يعنى بتنسيق اللباس بطريقة صحيحة، تماشيا مع التقاليد اليابانية.

وبعد ارتداء الزي، يتجول الزوار داخل المنطقة التي تحاكي شوارع طوكيو ومهرجانات الصيف اليابانية، وتوفر بيئات تصوير تفاعلية تعيد خلق أجواء مشاهد الأنمي والقصص المصورة، ضمن مشاهد ديكورية مستلهمة من أحياء مثل شيبويا ومواقع كلاسيكية من الثقافة الشعبية.

ويعد الزي الياباني رمزا ثقافيا بارزا في المنطقة، حيث أضفى بعدا فنيا على الأجواء العامة، وساهم في انتشار ثقافة الأنمي والزي الشعبي، مما جذب أعدادا كبيرة من الزوار الراغبين في توثيق هذه اللحظة عبر التصوير ووسائل التواصل الاجتماعي.

ويستمر حضور الزي الياباني في Japan Park كأحد أبرز معالم كأس العالم للرياضات الالكترونية، ليقدم تجربة ثرية تجمع بين اللعب والتعلم والتقارب الثقافي، في فعالية عالمية تمزج بين الترفيه والتبادل الحضاري.