فريق Team Vitality يحسم لقب بطولة ML:BB للسيدات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمس، منافسات لعبة Mobile Legends: Bang Bang، لفئة السيدات، ضمن فعاليات بطولات كأس العالم للرياضات الالكترونية 2025، بتتويج فريق Team Vitality بالمركز الأول بعد فوزه المستحق علىGaimin Gladiators بنتيجة 4-0 في المباراة النهائية، التي أقيمت في قاعة STC Gaming Hall.

وحصل فريق Vitality على جائزة مالية قدرها 150,000 دولار، إضافة إلى 1000 نقطة في ترتيب الأندية، فيما نال فريق Gaimin Gladiators المركز الثاني، وجائزة مالية بلغت 90,000 دولار، مع 750 نقطة في الترتيب.

وفي مواجهة تحديد المركز الثالث، حقق فريق Terror Queens فوزا ثمينا على Team Liquid بنتيجة 3-0، ليحصد المركز الثالث وجائزة مالية قدرها 50,000 دولار، و500 نقطة، فيما حل فريق Team Liquid رابعا بجائزة مالية قدرها 30,000 دولار، إلى جانب 300 نقطة.

يذكر أن Team Vitality أنهى مشواره في البطولة دون أي خسارة، محققا سلسلة انتصارات لافتة عززت مكانته كأحد أبرز الفرق في ساحة الرياضات الالكترونية النسائية.