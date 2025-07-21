شكرا لمتابعة خبر عن حادث مروري يجمع بين منقذ ومصاب في صداقة عمرها 14 عامًا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى سيف أنس، أحد الناجين من حادث مروري مروع، تفاصيل اللحظة التي غيرت مجرى حياته، بعد سنوات من واقعة الإنقاذ.

وقال أنس، خلال مداخلة مع برنامج الشارع السعودي“في ثوانٍ قليلة، أنقذ المسعف صالح اليامي حياتي بعد حادث مروري خطير، ومنذ تلك اللحظة بدأت صداقتنا التي تجاوزت الآن 14 عامًا.”

وأضاف: “لحظات الحادث كانت صعبة، ولا تزال تفاصيلها عالقة في ذهني. أول ما رأيته بعد أن استعدت وعيي كان أهلي ووالدتي، وشعرت وكأنني أعيش في حلم.” مشيرًا إلى أن أثر الحادث لا يزال حاضراً رغم مرور السنوات.

وتابع: “المسعف صالح اليامي أنقذ حياتي في موقف بطولي، ومنذ تلك اللحظة شعرت أنه أخ لم تلده أمي.”