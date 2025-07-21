شكرا لقرائتكم خبر فريق Spirit يتوج بطلا لـ»Dota 2« ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسدل الستار على منافسات بطولة «Dota 2»، إحدى البطولات الرئيسية لكأس العالم للرياضات الالكترونية 2025، وشهدت البطولة منافسة قوية بين أبرز الفرق العالمية، وانتهت بتتويج فريق Team Spirit باللقب، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق Team Falcons بنتيجة 3-0.

وحصد Spirit المركز الأول وجائزة مالية قدرها 1,000,000 دولار، بالإضافة إلى 1000 نقطة في تصنيف الأندية، ونال Team Falcons المركز الثاني وجائزة مالية تبلغ 500,000 دولار، وضمن 750 نقطة في الترتيب.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، تمكن فريق PVISION من التغلب على Tundra Esports بنتيجة 2-0، ليفوز بالمركز الثالث وجائزة مالية قدرها 300,000 دولار، إضافة إلى 500 نقطة في ترتيب الأندية، وجاء Tundra Esports في المركز الرابع بجائزة مالية قدرها 200,000 دولار، و300 نقطة في الترتيب.

وتعد هذه البطولة من أبرز المحطات في أجندة كأس العالم للرياضات الالكترونية، وجمعت نخبة من أفضل اللاعبين والفرق في لعبة «Dota 2»، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل عالمي عبر منصات البث المباشر.