«المنافذ الجمركية» تسجل 1541 حالة ضبط خلال أسبوع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1541 حالة ضبط للممنوعات، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «زاتكا» لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.
وشملت الأصناف المضبوطة 125 من المواد المخدرة، و833 من المواد المحظورة.
كما شهدت المنافذ الجمركية إحباط 2605 من التبغ ومشتقاته، إلى جانب 48 صنفا لمبالغ مالية، و35 صنفا من الأسلحة ومستلزماتها.
وأكدت «زاتكا» أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.
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