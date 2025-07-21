شكرا لقرائتكم خبر هيئة العقار تطلق ملتقى «الوساطة العقارية» لإثراء الوعي العقاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة العامة للعقار أمس، النسخة الثانية من ملتقى «الوساطة العقارية» الذي تنظمه في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، لإثراء الوعي العقاري والالتقاء بالخبراء والمختصين والممارسين العقاريين؛ لتبادل الرؤى والأفكار ومناقشة مستقبل القطاع.

وأوضحت الهيئة العامة للعقار أن الهدف الرئيس من تنظيم «ملتقى الوساطة العقارية « هو بناء منصة فكرية ومهنية تُسهم في تطور المهنة وتحقيق رؤى «الهيئة»، إضافة إلى تجسيد الشراكة بين القطاع العام والخاص في تطوير القطاع العقاري.

ويناقش الملتقى من خلال جلساته الحوارية، أثر التحديثات التشريعية والتنظيمية في تطوير قطاع الوساطة العقارية، وتحليل مدى فاعلية الأطر القانونية في رفع جودة التعاملات وتعزيز الثقة بالسوق العقاري، وتسليط الضوء على مفهوم «القيمة» في المنتج العقاري لتلبية احتياجات الحاضر ومواكبة تطلعات المستقبل.

وأشارت «الهيئة» إلى أن النسخة الثانية من الملتقى تأتي استكمالا للجهود الرامية إلى تطوير بيئة الأعمال العقارية، عبر منظومة متكاملة تشمل الجوانب التنظيمية والمهنية والتوعوية، حيث سيضم الملتقى معرضا مصاحبا يُعرف بالأنشطة والخدمات الرقمية المتاحة عبر منصة الوساطة العقارية، إلى جانب أركان مخصصة للمستفيدين والشركاء، بما يسهم في توسيع دائرة المعرفة بالأنظمة والتشريعات، ويدعم مشاركة المجتمع في تحقيق أهداف النمو والاستدامة للقطاع العقاري.

وسيستعرض الملتقى أثر النظام خلال العامين الماضيين، وأبرز التحولات التي شهدها نشاط الوساطة.

ودعت الهيئة العامة للعقار العموم والمهتمين وأصحاب الاختصاص بالمجال العقاري ومزاولي أنشطة الوساطة العقارية، إلى الاستفادة من موضوعات الجلسات الحوارية التي سيناقشها الملتقى، وزيارة المعرض المصاحب له، من خلال تسجيل وتأكيد الحضور للملتقى عبر موقعها الالكتروني.