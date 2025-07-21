شكرا لقرائتكم خبر متنزه «الثروة» الوطني بمحافظة القرى للباحثين عن الهدوء والجمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعد متنزه الثروة الوطني بمحافظة القرى، الذي يبعد عن مدينة الباحة حوالي 31 كلم من جهة الشمال، واحدا من أهم الوجهات السياحية ومقصدا للزوار من مختلف محافظات منطقة الباحة وخارجها، إذ يشكل منتجعا سياحيا يتوسط المواقع الطبيعة.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة خالد بن سعيد الغامدي أن متنزه «الثروة الوطني» تقدر مساحته بـ128,292 م3، أحد أبرز المعالم السياحية بالمنطقة ويجمع بين مزايا المتنزه الحديث بتخطيطه وتكامله النسبي والمتنزه البري بجغرافيته وهدوئه، مفيدا بأن المتنزه يتكون من مسطحات خضراء بمساحة 19,200 م3، و850 شجرة مزروعة، ومسرح مفتوح بطاقة استيعابية تتسع لنحو 600 فرد، ومسرح الطفل الذي يتسع لأكثر من 150 فردا، و30 لعبة للأطفال، و30جلسة، و12 مرفقا خدميا للزوار، بتصميمات تحاكي طبيعة المنطقة، مشيرا إلى أن هناك مخططا مستقبليا لتطوير وتهيئته وطرح مواقع استثمارية دائمة.

وأضاف أن المتنزه طرح فرصة استثمارية لتشغيل وإدارة الفعاليات والمهرجانات والأنشطة التجارية الموقتة لمدة 5 أشهر، يضم خيمة تسوق و16 موقع فود تراك وأكشاكا، و16 موقعا لعرض المنتجات الزراعية والفواكه بمساحة 1131 م3، وساحتين للدبابات وموقعا خاصا بعربات الكرافانات، بإطلالة على المتنزه مساحته 200 م3، وموقعين لتأجير الألعاب الالكترونية، وموقعا مخصصا لكرة القدم بمساحة 166 م3.

ويشهد المتنزه إقبال الكثير من المتنزهين والسياح من المواطنين والمقيمين بهدف الاستجمام، والاستمتاع بالأجواء الصيفية، إلى جانب إقامة العديد من فعاليات صيف الباحة لهذا العام 2025م، عبر تنظيم حزمة من البرامج المتنوعة التي تلبي مختلف شرائح المجتمع.

يذكر أن محافظة القرى تعَد البوابة الشمالية لمنطقة الباحة، وهي عنوان بارز في المنطقة بأريحية أهلها، وبالتطور الحضاري الذي شهدته، وبتاريخها وإرثها الغني بكل ألوان الفكر المختلفة، وبطبيعتها الخلابة.