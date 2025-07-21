شكرا لقرائتكم خبر مبادرة لمكافحة «نبتة التبغ الكاذب» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت بلدية محافظة النماص ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، بالشراكة مع مركز الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وإدارة المتنزهات بمنطقة عسير، فعالية توعوية ميدانية يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وذلك ضمن برامج «صيف النماص 2025»، بهدف التصدي لانتشار نبتة «التبغ الكاذب» في عدد من قرى ومواقع المحافظة.

وتركزت الفعالية على التوعية بأضرار النبتة الدخيلة على البيئة المحلية، إلى جانب استعراض خطة علمية لمعالجة المناطق المتضررة منها، وطرح آليات للوقاية من عودتها مستقبلا.

وشهدت الحملة تنفيذ جولات ميدانية بمشاركة فرق عمل ومتطوعين، تم خلالها إزالة أعداد كبيرة من هذه النبتة من المتنزهات والأماكن التي تنتشر فيها.

وتكمن خطورة هذه النبتة في مقاومتها الشديدة للحرارة والجفاف، وقدرتها على استعمار مواقع النباتات الأصلية ومزاحمتها على التربة، مما يشكل تهديدا حقيقيا للتنوع النباتي، خاصة في بيئة المرتفعات الجنوبية الغربية.

وهدفت المبادرة إلى رفع الوعي المجتمعي بمخاطر التبغ الكاذب، وتفعيل الشراكة المجتمعية من خلال إشراك الشباب والمتطوعين في الجولات التوعوية، إلى جانب تعزيز القيم الوطنية والعمل البيئي المشترك، كما نُظمت لقاءات تثقيفية بمشاركة مختصين وممثلين عن جمعيات وقطاعات معنية.

وتأتي هذه الفعالية ضمن خطة زمنية تمتد لمدة 12 شهرا، تسعى الجهات المنظمة من خلالها إلى القضاء على النبتة بشكل منهجي، وضمن إطار تشاركي مع المجتمع المحلي، تمهيدا لتشكيل فرق إشرافية من أبناء المنطقة لمتابعة التنفيذ ومراقبة النتائج.