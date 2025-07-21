شكرا لقرائتكم خبر «نصون بيئتنا لتحمينا».. مبادرة لتعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية جهودها في رفع الوعي البيئي وترسيخ مبادئ الاستدامة، من خلال شعارها التوعوي «نصون بيئتنا لتحمينا»، الذي يعكس التزام الهيئة بالحفاظ على النظم البيئية ودورها في تحقيق الأمن البيئي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وحماية الموارد الطبيعية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

وتسعى الهيئة من خلال هذا التوجه إلى توضيح العلاقة الوثيقة بين الإنسان والبيئة، مؤكدة أن صون البيئة يعد ركيزة أساسية في مواجهة التحديات البيئية، ومنها التغير المناخي وفقدان التنوع الحيوي وتدهور الموارد الطبيعية.

ويبرز الشعار مجموعة من المرتكزات البيئية التي تعمل الهيئة على تحقيقها، وتشمل: ضمان استدامة الموارد الطبيعية، والحفاظ على التنوع الأحيائي، والحد من آثار تغير المناخ، وتحسين جودة الحياة والصحة العامة، إلى جانب الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي، والمساهمة في دعم الاستقرار الاقتصادي عبر برامج ومبادرات متخصصة.

وتأتي هذه الجهود ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي أولت الاستدامة البيئية أهمية كبيرة من خلال عدد من المبادرات الوطنية، منها «السعودية الخضراء» لتعزيز برامج التشجير، ومراقبة جودة الهواء والمياه.

وتعمل الهيئة على تنفيذ حملات توعوية ومجتمعية تهدف إلى تعزيز السلوك البيئي الإيجابي لدى مختلف فئات المجتمع، وترسيخ ثقافة المشاركة في حماية الموارد، انطلاقا من أن البيئة مسؤولية مشتركة، تتطلب تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية لتحقيق أهدافها.