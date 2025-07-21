شكرا لمتابعة خبر عن رقص وتفاعل لافت من سائحة في سوق الزل الشعبي بالرياض.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تفاعلت سائحة أرجنتينية مع الأجواء الطربية في سوق الزل الشعبي بالرياض، حيث انسجمت بحماس مع أنغام الأغنية السعودية الشهيرة “على الوعد جيتكم يا مخلفين الوعود” للفنان الراحل فهد بن سعيد.

وأظهر المقطع ، تمايل السائحة وتصفيقها بانسجام لافت وسط السوق، على وقع الإيقاع الحجازي الشعبي كما شاركها الحماس عدد من الزوار، من بينهم “شلقم”، وصاحب بسطة الأسطوانات الغنائية القديمة، الذي بدأ هو الآخر بالتصفيق والرقص معها، وسط أجواء عامرة بالحياة.

‎وأثار المقطع إعجاب كثيرين ممن رأوا في المشهد دليلاً على قوة الجذب الفني والشعبي للأسواق التراثية في المملكة.