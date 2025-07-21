شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ المنيع يوضح حكم جمع المال بين الزميلات وتوزيعه بالقرعة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجاب الشيخ عبدالله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، على سؤال متابعة جاء فيه: “‏نحن مجموعة من الزميلات نقوم بالاتفاق على جمع مبلغ مالي معين من كل واحدة فينا، ثم نجري قرعة ومن يقع عليها الاختيار تحصل على كامل المبلغ، فهل هذا التصرف جائز شرعاً؟” .

وقال الشيخ المنيع خلال حديثه عبر قناة “السعودية” : “في الواقع لا يوجد ضرر في هذا ما يظهر إن كان مبنيًا على الاختيار فيما بينهم، وفي نفس الأمر لا يظهر بأنه من أنواع القمار ونحو ذلك”.

وأضاف: “إن جمع المبلغ وإقامة قرعة هو في الواقع مسلك من مسالك الشريعة لحل الخلافات، والذي يظهر والله أعلم، أن هذا جائز، ولكن المسألة تحتاج لمزيد من النظر”.