شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة في الفلبين تحث المواطنين على التزام مساكنهم بسبب الأمطار الغزيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت سفارة المملكة في جمهورية الفلبين تنبيهاً للمواطنين المتواجدين هناك، تدعوهم فيه إلى توخي الحذر واتباع التعليمات الصادرة عن السلطات المحلية، وذلك على خلفية تحذيرات جوية رسمية أصدرتها الهيئة الفلبينية للأرصاد بشأن استمرار هطول أمطار غزيرة خلال الأيام المقبلة.

وأكدت السفارة، في بيان لها، على أهمية بقاء المواطنين في أماكن إقامتهم خلال فترة التقلبات الجوية، مشددة على ضرورة الالتزام بالإرشادات الوقائية المعلنة لتفادي أي مخاطر قد تنجم عن الأحوال الجوية السيئة.

كما دعت السفارة إلى متابعة آخر المستجدات عبر قنواتها الرسمية، والتواصل معها فوراً في حال وقوع أي طارئ، متمنية السلامة للجميع.