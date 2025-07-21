شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق النسخة المحدثة لمنصة التنقل الموحدة لحجز العربات في المسجد الحرام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين عن إطلاق النسخة المحدثة من منصة التنقل الموحدة في المسجد الحرام، لتسهيل خدمات حجز العربات الكهربائية والعادية عبر واجهة استخدام حديثة وتجربة رقمية ميسّرة لضيوف الرحمن.

‎وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية الدخول الموحد من خلال النفاذ الوطني، إلى جانب دعم أنظمة الدفع الإلكتروني ومن بينها Apple Pay، لتسهيل عمليات الحجز والسداد الفوري.

‎وتقدم المنصة دليلًا إرشاديًا دقيقًا يوضح مواقع توزيع العربات الكهربائية والعادية والعربات المخصصة لذوي الإعاقة، ما يسهم في تحسين تجربة الزائرين ورفع كفاءة الخدمات الميدانية.

‎وتأتي هذه التحديثات ضمن جهود الهيئة الرامية إلى التحول الرقمي الشامل في منظومة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام، بما يعكس التقدم التقني والتنظيمي في خدمة المعتمرين والزوار من مختلف دول العالم.

‎وتدعم المنصة التفاعلية حاليًا سبع لغات عالمية تشمل العربية والإنجليزية والأردية والماليزية والإندونيسية والفرنسية والتركية، ما يسهل الاستخدام لفئات متعددة من الزائرين إذ يمكن الوصول إلى المنصة من خلال رمز الاستجابة السريعة المرفق.