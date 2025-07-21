شكرا لمتابعة خبر عن أمير نجران‬⁩ يسلّم شاب وسام الملك عبدالعزيز لتبرعه بإحدى كليتيه لشقيقه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قام الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بمكتبه اليوم، بتسليم الشاب ناصر بن محمد آل فطيح، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، لتبرعه بإحدى كليتيه لشقيقه عبدالله بن محمد آل فطيح.

‎وأكّد أن هذا العمل ليس مستغربًا على أبناء المجتمع المتميز بترابطه الأسري والاجتماعي في المملكة، في ظل القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

‎فيما قدم الشقيقان، شكرهما للقيادة الرشيدة -حفظها الله-، ولأمير منطقة نجران على حرصهم ودعمهم للأعمال الخيرية والإنسانية.