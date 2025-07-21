الارشيف / اخبار السعوديه

عامل يحصد تفاعلاً بإتقانه اللافت للهجة العتيبية.. فيديو

الرياض - علي القحطاني - حصد عامل مقيم في المملكة تفاعلاً واسعاً لاتقانه اللهجة العتيبية بطلاقة.

وأظهر مقطع تم تداوله على نطاق واسع العامل وهو يتحدث مع مواطن داخل سيارة باللهجة العتيبية حيث كان يستخدم عبارات ومصطلحات دارجة من اللهجة .

ولاقى المقطع تفاعلاً واسعاً من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مشيدين بإتقان العامل للتفاصيل اللغوية والصوتية للهجة العتيبية ما يعكس اندماجه بشكل كبير في المجمتع السعودي.

