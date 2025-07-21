شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تسلم 129 وحدة سكنية ممولة من الصندوق السعودي للتنمية في تونس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - باشر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، ووزير التجهيز والإسكان التونسي صلاح الزواري، اليوم الاثنين، تسليم 129 مسكنًا جماعيًا ممولًا من الصندوق السعودي للتنمية في محافظة سوسة جنوب العاصمة تونس.

وعبر الوزير التونسي الزواري، عن شكره وتقديره للمملكة على دعمها ووقوفها الدائم إلى جانب تونس، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيستفيد منه أصحاب الدخل المحدود.

ومن جانبه، هنّأ السفير الصقر، الأسر المستفيدة من المشروع، مؤكدًا أن المملكة تقف مع تونس في كل ما من شأنه دعم النمو والتنمية، والإسهام في العديد من المجالات.