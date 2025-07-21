شكرا لمتابعة خبر عن والد التوأم السيامي: الحمد لله على نعمة الأمن والأمان والطب هنا بالمملكة ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حرص والد التوأم السيامي “يارا ولارا” على توجيه الشكر للقيادات بالمملكة والعاملين بمستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني في الرياض.

وقال الوالد في حديثه بقناة الإخبارية: “أشكر الله عز وجل أننا اطمأننا، وإن شاء الله يفيق التوأم خلال أربعة أو خمسة أيام. أشكر الله عز وجل وأشكر الطاقم الطبي كله، والحمد لله على نعمة الأمن والأمان والطب هنا بالمملكة”.

ونجح الفريق الطبي والجراحي التابع للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، الخميس، في فصل التوأم السيامي السعودي “يارا ولارا”، وعمرهما 8 أشهر، في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني في الرياض.

وأجرى العملية فريق طبي تكون من 38 عضوًا استشاريًا ومختصًا في التخدير، وجراحة الأطفال، والمسالك البولية، والتجميل، والعظام، بالإضافة إلى كادر تمريضي وفني. نفذت العملية على 9 مراحل للتعامل مع الأجزاء المشتركة للتوأم، التي شملت أسفل البطن، والحوض، والقولون، والمستقيم، بالإضافة إلى اشتراك وتداخل في الجهاز البولي والتناسلي وعظمة الحوض.