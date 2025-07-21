شكرا لمتابعة خبر عن الربيعة: استقرار حالة التوأم الملتصق السعودي يارا ولارا بعد 4 أيام من العملية.. فيديو وصور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اطمأن الدكتور عبدالله الربيعة رئيس الفريق الطبي للبرنامج السعودي للتوائم على على صحة التوأم السعودي “لارا ويارا” بعد أيام من فصلهما .

وقال الربيعة:”وضع التوأم مستقر بعد مرور أربعة أيام من العملية ، وضع الجراح ممتاز وبدأت الأمعاء في التحرك وتحتاج كلاً من لارا ويارا عدة أيام على التنفس الصناعي ، ولله الحمد المؤشرات كلها جيدة ومشجعة “٠

وأكَّد الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، استقرار حالة التوأم الملتصق السعودي (يارا ولارا) بعد 4 أيام من إجراء عملية فصلهما الناجحة بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.

وقال : “إنه -بفضل الله تعالى- أصبحت جميع المؤشرات الحيوية للتوأم طبيعية وما زالتا تخضعان للتنفس الاصطناعي في غرفة العناية المركزة”، مشيرًا إلى أن الأمعاء -ولله الحمد- بدأت باستعادة نشاطها بعد العملية، وسيتم تدريجيًا إدخال الطعام من خلال أنبوب متصل من الأنف إلى المعدة ليتم تقديم الغذاء اللازم لهما.

وأوضح أن التوأم تخضعان للمتابعة الدقيقة ويتم إعطاؤهما المضادات الحيوية لمنع الالتهابات، مبينًا أن حالة الجروح جيدة، وأنه من المحتمل أن يتم رفع التنفس الاصطناعي عن التوأم خلال الأيام الأربعة القادمة -بمشيئة الله-.

يذكر أن التوأم كانتا تلتصقان في أسفل البطن والحوض والجزء السفلي للأمعاء الدقيقة والقولون والجهاز البولي والتناسلي وتشتركان كذلك في عظمة الحوض، وتم إجراء عملية جراحية معقدة لفصلهما يوم الخميس 22 محرم الجاري الموافق 17 يوليو الجاري، واستغرقت (12) ساعة ونصفًا تكللت -ولله الحمد- بالنجاح التام، ونُفِّذت على (9) مراحل، وشارك فيها فريق طبي مكوّن من (38) من الاستشاريين والمتخصصين في التخدير، وجراحة الأطفال، والمسالك البولية للأطفال، والتجميل والعظام، والكوادر التمريضية والفنية.