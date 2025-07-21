شكرا لمتابعة خبر عن الحياة الفطرية تعالج انتشار قرود البابون بالرياض وتحذر من اقتنائها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - باشر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية معالجة مواقع انتشار قرود البابون في عدد من منطقة الرياض، وذلك عقب تداول مقاطع فيديو تظهر تواجدها خارج نطاقها الطبيعي، مؤكدًا أن أغلب الحالات تعود إلى اقتناء غير نظامي من قبل بعض الأفراد.

وأوضح المركز أنه تم التعامل مع الجزء الأكبر من المواقع التي تم رصدها، ويجري حاليًا استكمال المعالجة لبقية المواقع، مشيرًا إلى أن الأعداد التي ظهرت ليست ضمن نطاق الانتشار الطبيعي للبابون، بل تعود لحالات تربية وإطلاق قام بها بعض المواطنين بشكل مخالف.

ونبه المركز إلى خطورة اقتناء الكائنات الفطرية، لما لذلك من آثار بيئية وسلوكية سلبية، داعيًا إلى الإبلاغ عن أي حالات مماثلة من خلال الرقم الموحد 19914.