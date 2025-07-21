تجديد الشهادة الصحية بسهولة عبر منصة بلدي في المملكة العربية السعودية 1446 من المنزل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - توفر منصة بلدي خدمة إلكترونية مبتكرة لتحديث الشهادة الصحية في المملكة العربية السعودية. هذه الخدمة تأتي ضمن جهود التحول الرقمي في المملكة وتهدف إلى تسهيل الإجراءات الحكومية وتحسين تجربة المستفيدين.

خطوات تجديد الشهادة الصحية عبر منصة بلدي بالسعودية تمتاز بالبساطة والسهولة. يمكن للمواطنين اتباع الخطوات التالية للحصول على شهادتهم بسرعة ودون عناء:

– الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة بلدي.

– اختيار خدمة تجديد الشهادة الصحية.

– تسجيل الدخول برقم الهوية وكلمة المرور.

– إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

– إرفاق المستندات المطلوبة.

– سداد الرسوم عبر وسائل الدفع الإلكترونية.

– تأكيد الطلب وانتظار إشعار جاهزية الشهادة.

يجب الالتزام ببعض الشروط لضمان نجاح عملية تجديد الشهادة الصحية، مثل سداد الرسوم بالكامل، واجتياز الفحص الطبي في منشأة معتمدة، وتقديم الطلب عبر المنصة الرسمية فقط.

تجديد الشهادة الصحية عبر منصة بلدي بالسعودية يسهم في تطوير الخدمات الرقمية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. هذه الخدمة تساهم في تقليل الزحام في المرافق الحكومية وتسريع إنجاز المعاملات الإدارية بشكل كبير. تعتبر هذه الخدمة خطوة نحو تحقيق تجربة مستخدم مرنة وآمنة للمواطنين.

تعتبر منصة بلدي بالسعودية رائدة في تقديم خدمات حكومية مبتكرة ومتطورة، وتجسد روح التحول الرقمي في المملكة. تعد خطوات تجديد الشهادة الصحية عبر هذه المنصة خطوة إيجابية نحو تحسين جودة الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المستفيدين.