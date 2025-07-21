بعد تجديد جواز السفر.. الجوازات السعودية تشدد على هذا الإجراء “الامتناع يحرمك من السفر”

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وجهت المديرية العامة للجوازات السعودية تنويه عاجل إلى جميع المواطنين الذين يقومون بإتمام تجديد جواز السفر من أجل التوجه إلى أيٍ من الوجهات خارج المملكة، وهو ما يخص ضرورة التأكد من إجراء تفعيل الجواز بعد استلامه.

إذ تمت الإشارة إلى أن المواطن بعد تجديد جواز السفر يتوجب عليه الذهاب إلى أيٍ من إدارات أو فروع الجوازات السعودية أو المنافذ الدولية؛ وذلك من أجل إتمام إجراء فحص الجواز القديم وتفعيل الجواز الجديد.

هذا مع العلم أن هذا الإجراء لا يتطلب أبدًا حجز موعد لدى الجوازات عبر منصة أبشر، وأما بالنسبة لإجراء التفعيل فهو ما يمكن التأكد منه عبر أبشر أيضًا من خلال حساب صاحب الجواز.

هل يجب تفعيل جواز السفر بعد الإصدار للمرة الأولى

في هذا الصدد لا بد من الإشارة إلى أن المديرية العامة للجوازات السعودية قد أكدت على أن إجراء تفعيل جواز السفر هو ما يخص الجوازات التي تم تجديدها؛ أما بالنسبة لجوازات السفر التي صدرت للمرة الأولى فلا يتم تطبيق هذا الإجراء عليها ولا يكون إلزاميًا على المواطن تفعيلها.