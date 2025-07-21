متى يتوقف المعاش للوريث؟ التأمينات الاجتماعية توضح الحالات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية الحالات التي يتوقف فيها صرف المعاش على الوريث بعد وفاة المستفيد، وذلك لضمان تحقيق العدالة وتطبيق الأنظمة المعمول بها. ويأتي هذا التوضيح بعد استفسارات متكررة من المواطنين حول الحقوق المالية للورثة، عبر موقع الخليج 365

حالات توقف المعاش عن الوريث

تتوقف مخصصات المعاش عن الوريث في الحالات التالية:

وفاة الوريث نفسه، أو عدم إثباته كمن تستحق له المعاش.

زواجه في حالة الإناث، إلا إذا كانت المحافظة لديها نظام مختلف يتيح استمرار الصرف.

صدور حكم قضائي نهائي بفسخ الزواج أو بطلان وثيقة الزواج.

إثبات زواج ذوي العجز أو القصر من وإلى شخص غير مؤهل وفق الأنظمة.

اكتشاف عدم صحة مستندات الاستحقاق مثل إثبات العلاقة العائلية أو وراثة غير صحيحة.

حقوق الوريث بعد التوقف والإجراءات القانونية

عند توقف صرف المعاش لأي سبب من الأسباب السابقة، يحق للوريث اتخاذ الخطوات التالية: