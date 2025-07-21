عاجل!! الموارد البشرية تكشف حالات إسقاط شرط “الإقامة في نفس المسكن” للتابعين في الضمان المطور

عدن - ياسمين عبدالعظيم - من أبرز الشروط الأساسية التي تفرضها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضمن شروط الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور يأتي شرط الإقامة المشتركة في نفس المسكن لجميع أفراد الأسرة؛ وذلك من العائل والتابعين.

في هذا الصدد نوّهت الوزارة على وجود حالة استثنائية يمكن فيها كسر هذا الشرط وقبول التابعين ممن لا يقيمون في نفس المسكن مع رب الأسرة؛ وهي لأي تابع يتراوح عمره بين 18 – 25 عامًا بشرط أن يكون طالبًا ويقيم في مسكن آخر لغرض الدراسة.

شروط تسجيل التابعين في الضمان المطور

من الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكدت على أن التابع لا بد أن يستوفي مجموعة من الشروط لقبول تسجيله في الضمان الاجتماعي المطور؛ أما الشرط الأول فهو العمر أن يكون بين 18 – 25 عامًا، وأما الثاني فهو أن يكون تحت المسؤولية الكاملة والنفقة للعائل “رب الأسرة”، والشرط الأخير فهو ما يخص الإقامة في نفس المسكن فيما عدا الحالة السابقة.