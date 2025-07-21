عودة خدمات منصة أبشر للعمل بعد عطل مفاجئ.. إليك أبرز ما تغير

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت منصة “أبشر” عن استعادة خدماتها بالكامل بعد تعرضها لعطل مفاجئ صباح اليوم، ما أدى إلى انقطاع جزئي عن المستخدمين لفترة مؤقتة. يأتي هذا التطور بعد جهود مكثفة من فريق الدعم الفني لاستعادة الأداء وضمان استمرارية الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين. وفيما يلي أبرز التغييرات والتحسينات التي رافقت عودة المنصة عبر موقع الخليج 365

الإجراءات التقنية والتحديثات التي جرى تنفيذها

بعد التعطّل، عمل فريق تقنية المعلومات على إصلاح الخلل بشكل عاجل، وأعلنت المنصة تطبيق الإجراءات التالية:

تحسين وتحديث خادم البيانات الذي تعرّض للضغط الزائد، لتقليل فرص التوقف المفاجئ مستقبلاً.

تعزيز أداء واجهة المستخدم في النسخة الإلكترونية والتطبيق، ما يساهم في سرعة تحميل الصفحات وتقليل التجاوز التقني للأوامر.

تفعيل فئة إضافية من التحقق الثنائي (2FA) عبر رمز يصلك على الهاتف أو البريد الإلكتروني لضمان أمان إضافي في عمليات تسجيل الدخول الحساسة.

أبرز التغييرات التي يلاحظها المستخدمون

مع استعادة الخدمة، بدأت المنصة في تقديم عدة تحسينات فنية للمستخدمين: