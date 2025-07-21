شروط الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة في السعودية 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في إطار سعي المملكة لتسهيل الإجراءات على الزائرين لذويهم المقيمين داخل السعودية، أعلنت وزارة الداخلية في عام 2025 عن شروط جديدة للحصول على تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة، والتي تتيح للزائرين الدخول والخروج من المملكة عدة مرات ضمن مدة صلاحية التأشيرة.

الشروط العامة للتقديم على التأشيرة

أن يكون الكفيل سعوديًا أو مقيماً إقامة نظامية لا تقل عن ثلاث سنوات.

أن يكون الزائر من أقارب الدرجة الأولى (زوج، زوجة، الأب، الأم، الأبناء، البنات).

تقديم ضمان مالي أو كشف حساب بنكي للكفيل يغطي نفقات الزائر داخل السعودية.

ألا يقل عمر الكفيل عن 18 عامًا ، وأن لا يقل عمر الزائر عن 21 عامًا دون مصحوب.

عدم وجود تأشيرة إقامة سابقة ملغاة لمن تقدم بطلب الزيارة في السنوات الثلاث الماضية.

الالتزام بفترة صلاحية التأشيرة وعدم تجاوز موعد الخروج وفق النظام.

الضوابط الصحية والطبية المطلوبة

إجراء فحص طبي معتمد داخل السعودية أو من خارجها للمزود بالكشف.

تقديم شهادة صحية تثبت خلو الزائر من الأمراض المنقولة أو المعدية.

في بعض الحالات، قد يُطلب تأمين صحي يُعتمد في حالات الإقامة الطويلة.

الوثائق المطلوبة من الكفيل والزائر

صورة من الهوية الوطنية أو الإقامة سارية المفعول.

صورة شخصية حديثة للزائر بخلفية بيضاء.

عقد زواج ساري أو شهادات ميلاد الأبناء أو ما يُثبت العلاقة الأسرية.

كشف حساب بنكي للكفيل لا يقل رصيده عن الحد الأدنى المطلوب حكوميًا.

تعبئة النموذج الإلكتروني عبر منصة وزارة الخارجية أو منصة إنجاز الرسمية.

مميزات التأشيرة المتعددة

تتيح دخولاً وخروجًا متعددًا للزائر خلال فترة صلاحية التأشيرة.

تمديد صلاحية الزيارة من ستة أشهر إلى سنة كاملة ، قابلة للتجديد.

مرونة في السفر زيارة للزيارات المتكررة ضمن نفس العام.

تسهيلات إضافية للعبور بين الأقاليم دون إجراءات إضافية عند الدخول المتكرر.

خطوات التقديم إلكترونيًا