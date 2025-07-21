إصدار تأشيرة عبر مساند 2025.. الشروط ومدة صلاحيتها

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت منصة مساند في عام 2025 عن توفير خدمة إصدار تأشيرة زيارة للعمل (تصريح عمل مؤقت) عبر المنصة الرقمية، والتي تسهّل على أصحاب المنشآت استقدام العمالة المنزلية والعمالة المؤقتة بطريقة إلكترونية آمنة وميسّرة.
الشروط المطلوبة لاستصدار التأشيرة
-
تكون المنشأة مسجلة وذات نشاط ساري داخل منظومة منصة مساند.
-
يجب أن يكون المتقدم (رب العمل) مرخصًا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
-
امتلاك رصيد كافٍ لرصيد التأشيرات ضمن حساب المستخدم في المنصة.
-
يجب تحديد نوع العمل المطلوب واستكمال بيانات العامل المطلوبة (الجنسية، رقم الهوية، بيانات السكن).
-
ألا يكون العامل المتقدم معه موجودًا مسبقًا ضمن منشآت سعودية مماثلة في وقت سابق.
-
في حال العمالة المنزلية، يجب إدراج اسم العامل وبياناته بصورة صحيحة، والموافقة على بيع العقد بمبلغ محدد.
مدة صلاحية التأشيرة وأنواعها
-
مدة التأشيرة الواحدة تحدد عادة بناءً على نوع العمل المطلوب، وتتراوح بين 6 أشهر إلى سنة.
-
يمكن تجديد التأشيرة إذا استمرت الحاجة للعامل بحسب النشاط وبإذن جديد، وتظل مرتبطة بإلغاء وسعر جديد ضمن حساب المنشأة.
-
تبدأ صلاحية التأشيرة من تاريخ إصدارها الرسمي من المنصة، وتُلغى تلقائيًا بعد انتهاء المدة إن لم يتم تجديدها.
طريقة إصدار التأشيرة عبر المنصة
-
تسجيل الدخول للمنشأة عبر بوابة مساند باستخدام حسابها الرسمي.
-
الذهاب إلى قائمة “إصدار تأشيرة جديدة”.
-
اختيار نوع العامل (منزلية/مؤقتة/مهنية) وتحديد المهنة المطلوبة وسجلها.
-
إدخال بيانات العامل (الجنسية، رقم هويته، صورته إن طلبت).
-
دفع الرسوم عبر الرصيد أو الخدمات البنكية المرتبطة.
-
استلام التأشيرة بصيغة PDF متاحة للطباعة أو التحويل للجهات المختصة.