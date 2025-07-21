إصدار تأشيرة عبر مساند 2025.. الشروط ومدة صلاحيتها

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت منصة مساند في عام 2025 عن توفير خدمة إصدار تأشيرة زيارة للعمل (تصريح عمل مؤقت) عبر المنصة الرقمية، والتي تسهّل على أصحاب المنشآت استقدام العمالة المنزلية والعمالة المؤقتة بطريقة إلكترونية آمنة وميسّرة.

تكون المنشأة مسجلة وذات نشاط ساري داخل منظومة منصة مساند.

يجب أن يكون المتقدم (رب العمل) مرخصًا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

امتلاك رصيد كافٍ لرصيد التأشيرات ضمن حساب المستخدم في المنصة.

يجب تحديد نوع العمل المطلوب واستكمال بيانات العامل المطلوبة (الجنسية، رقم الهوية، بيانات السكن).

ألا يكون العامل المتقدم معه موجودًا مسبقًا ضمن منشآت سعودية مماثلة في وقت سابق.