غرامة تصل إلى 6000 ريال!! المرور السعودي يحذر من مخالفة بسبب “علامات الطريق”.. تعرف عليها

لجميع أصحاب المركبات في نطاق المملكة العربية السعودية تم توجيه تحذير شديد اللهجة بخصوص مخالفة جسيمة متعلقة بعلامات الطرق والشاخصات التي يتم وضعها بواسطة الإدارة العامة للمرور من أجل تنظيم حركات السير.

أما المخالفة فهي ما ينص عليها النظام كما يلي “العبث بعلامات الطريق أو العاكسات أو الشاخصات المنظمة لحركة السير”.

عقوبة العبث بعلامات الطريق في السعودية

في هذا الإطار أكدت إدارة المرور السعودية على أن كل من يقوم بالبعث بأيٍ من علامات الطريق أو الشاخصات أو العاكسات سوف يتعرض إلى عقوبات مالية؛ وهي ما تكون قيمتها الدنيا 3000 ريال وأما قيمتها القصوى 6000 ريال.