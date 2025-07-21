شكرا لمتابعة خبر عن تخصيص خطبة الجمعة القادمة عن الذكاء الاصطناعي والتحذير من استغلالها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خطباء الجوامع في مختلف مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة 30 / 1 / 1447هـ للحديث عن شكر نِعَم الله التي سخرها لعباده، ومنها تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع التحذير من استغلالها في غير وجهها الصحيح.

ونص التوجيه على أن تتضمن الخطبة الإشارة إلى نعمة الله على عباده بتعليمهم ما لم يكونوا يعلمون، وتسخيره لهم ما في السماوات والأرض ليستعملوه فيما ينفعهم، ومن ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تنفع الناس في حياتهم، يقول تعالى: (وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعًا منه)، ومن شكر هذه النعمة استعمالها فيما ينفع.

كما شمل التوجيه أن تحذر الخطبة من استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي فيما حرمته الشريعة ونهت عنه من الكذب والبهتان والافتراء والتزوير، ومن ذلك تزييف الصور والمقاطع الصوتية والمرئية، وانتحال الشخصيات، وذلك بهدف قلب الحقائق ونشر المعلومات المضللة، والمساس بالسمعة والأعراض، والإضرار بالأبرياء، وتلفيق الفتاوى المكذوبة على ألسن العلماء، وأن يتم تذكير الناس بقول الله تعالى: (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد).

وشدد الوزير على ضرورة بيان مسؤولية المسلم في التثبت والتبيُّن من الأخبار قبل النشر، وعدم الانسياق والتصديق لكل ما ينشر في وسائل التقنيات الحديثة، عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أنَّ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (كَفَى بالمَرْءِ كَذِبًا أنْ يُحَدِّثَ بكُلِّ ما سَمِعَ).

كما وجه بضرورة التحذير من عواقب نشر الكذب والبهتان على المجتمعات والأفراد، عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنَّ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (مَن قال في مؤمنٍ ما ليسَ فيهِ؛ أسكنَهُ اللهُ رَدغةَ الخَبالِ، حتَّى يخرجَ ممَّا قال).