12 ألف مليون ريال! عبدالله الراجحي يعلن عن نمو أرباح مصرف الراجحي بنسبة 32% نتائج النصف الأول من عام 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعتبر مصرف الراجحي هو من أشهر المصارف الموجودة في المملكة العربية السعودية التي تم إنشائها منذ القدم، وما زال حتى الآن المصرف هو الأشهر وهذا يرجع إلى اتباعه الضوابط والأحكام الشرعية وقد تم الإعلان من قبل رئيس مجلس الإدارة للمصرف على أرباح النصف الأول من عام 2025 وقد وردت العديد من التساؤلات من قبل الكثير من المواطنين عن التفاصيل الكاملة التي تتعلق بالأرباح.

نسبة أرباح مصرف الراجحي في النصف الأول من عام 2025

تم الإعلام من قبل رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي عبد الله بن سليمان عن النتائج المالية للنصف الأول من عام 2025 محققًا أرباح صافية بلغت نحو 12,057 مليون ريال سعودي، بارتفاع نسبته 32% مقارنة بـ 9,103 ملايين ريال خلال الفترة ذاتها من عام 2024، ما يعكس هذا الأمر الأداء التشغيلي القوي للمصرف واستمرار النمو المدعوم باستراتيجية الطموحة.

كما وقد سجل إجمالي دخل العمليات حوالي 18,803 ملايين ريال سعودي، بنمو سنوي قدره 26% وهذا مدعومًا بزيادة صافي دخل التمويل والاستثمارات ونمو الإيرادات من رسوم الخدمة البنكية، حيث نمت الإيرادات من القروض والاستثمارات بنسبة تصل إلى 25%، في حين نمت الإيرادات من الرسوم البنكية ورسوم العملات بنسبة 24%.

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ارتفاع قيمة إجمالي الموجودات في مصرف الراجحي

كما وقد ارتفع ايضًا إجمالي الموجودات إلى حوالي 1,039 مليار ريال سعودي، بزيادة تبلغ 20% على أساس سنوي، بالإضافة إلى هذا قد شهدت محفظة التمويل نمو بنسبة 19%، في حين آخر قد ارتفعت محفظة الاستثمارات بـ 19%، وبلغت ودائع العملاء 642 مليار ريال، ما يؤكد هذا الأمر على استمرار ثقة العملاء في المصرف.

بالإضافة إلى هذا قد سجل المصرف عائد على الموجودات بنسبة 2.4%، وعائداً على حقوق المساهمين بنسبة 23.5%، وقد بلغت ربحية السهم 2.86 ريال سعودي، فيما قد حافظ المصرف على نسبة تغطية قوية للتمويلات غير العاملة بلغت أكثر من 150%، في إطار استراتيجية فعالة لإدارة المخاطر.

استمرار مصرف الراجحي في المضي قدمًا

أكد رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي الأستاذ عبد الله بن سليمان الراجحي أن المصرف يمضي قدمًا في برامج الابتكار والتحول الرقمي كركيزتين من ضمن الركائز الأساسية لتطوير الأعمال وتحقيق النمو المستدام، ويأتي هذا في سياق حرص المصرف على الالتزام التام بالمسؤولية الاجتماعية.

يعد مصرف الراجحي الأشهر على مستوى العالم، وقد تعرفنا من خلال المقال عن قيمة الأرباح التي تمكن المصرف من تحقيقها خلال النصف الأول من العام الحالي وفق بيان صادر من قبل رئيس مجلس إدارة المصرف.