شكرا لمتابعة خبر عن الأمير خالد بن طلال يستقبل المعزين في وفاة نجله الوليد .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل الأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز، مساء أمس الأحد، جموع المعزين في وفاة نجله الأمير الوليد بن خالد بن طلال، وذلك في مجلس العزاء الذي أقيم بمنزله في الرياض.

وحضر عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء، وكبار الشخصيات، وجمع من المواطنين، لتقديم واجب العزاء، في أجواء غلب عليها الحزن والمواساة، بعد وفاة الأمير الوليد الذي ظل في غيبوبة لأكثر من 18 عامًا منذ تعرضه لحادث مروري عام 2005.

وكانت أسرة الأمير خالد بن طلال قد أعلنت وفاة الأمير الوليد، وأديت عليه صلاة الجنازة في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض، وسط حضور واسع من أفراد العائلة المالكة وأقارب الفقيد.

ويعرف الأمير الوليد بلقب “الأمير النائم”، حيث ظل في حالة غيبوبة تامة طوال السنوات الماضية، مع حرص والده على رعايته الصحية ومتابعة حالته، ما أثار تعاطفًا واسعًا في المملكة وخارجها.