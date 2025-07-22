شكرا لمتابعة خبر عن الخطوط القطرية توسع عملياتها في المملكة بـ130 رحلة أسبوعيًا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت مصادر التزام الخطوط الجوية القطرية بالتوسع في السوق السعودي، مشيرة إلى أن الشركة تنظر بعين إيجابية إلى المنافسة المتنامية في هذا السوق الحيوي، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة “الاقتصادية”.

وتعد القطرية شركة الطيران الخليجية الوحيدة التي تقدم خدمات متكاملة، حيث تسير رحلات منتظمة إلى 11 مطارًا داخل المملكة، وتشغل حاليًا أكثر من 130 رحلة أسبوعيًا.

كما أوضحت الشركة أنها وفرت أكثر من 30 ألف مقعد أسبوعيًا خلال موسم الصيف للرحلات المتجهة إلى المملكة، مع تسجيل مدن الدمام وجدة والرياض كأكثر الوجهات طلبًا من قبل المسافرين.