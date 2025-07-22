شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: حرارة النهار والليل طبيعية في فترة طباخ اللون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني أن الأجواء الحارة التي تشهدها المملكة خلال هذه الأيام تعد أمرًا طبيعيًا، نظرًا لوقوعها في قلب فصل الصيف.

وأشار الحصيني إلى أن ارتفاع درجات الحرارة نهارًا وامتدادها إلى الليل يتوافق مع ما يعرف بـ”طباخ اللون”، وهي فترة مناخية موسمية يلاحظ فيها تحوّل لون النباتات من الأخضر إلى الأصفر أو الأحمر.

وبين أن الاستقراء المناخي يؤكد أن هذه المرحلة من السنة تشهد عادةً اشتدادًا ملحوظًا في درجات الحرارة، وهو ما يفسر استمرار الإحساس بالحر حتى في ساعات المساء.