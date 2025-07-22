كيفية الاستعلام عن تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية عام 2025 من خلال الدليل الإلكتروني

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تُعتبر تأشيرة الزيارة العائلية من الإجراءات الهامة التي يسعى المقيمون في المملكة العربية السعودية للحصول عليها، لتمكين أفراد أسرتهم من الزيارة بكل يسر وسهولة. وبفضل منصة وزارة الخارجية السعودية والإجراءات الرقمية المبسطة، أصبحت عملية استخراج تأشيرة الزيارة العائلية أكثر سلاسة وفعالية.

خطوات التقديم الإلكتروني لتأشيرة الزيارة العائلية:

الدخول إلى منصة التأشيرات الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية.

اختيار “طلب زيارة عائلية للمقيمين” من القائمة.

ملء بيانات المقيم والزائر بدقة.

الموافقة على تعهد صحة البيانات وتأكيد الطلب.

إرسال الطلب وتحويله إلى “مستند تأشيرة عائلية”.

الاستعلام والمتابعة

الدخول مجددًا إلى منصة التأشيرات الإلكترونية.

اختيار خيار “استعلام” وإدخال رقم الطلب ورقم الإقامة.

عرض حالة الطلب مباشرة.

شروط الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية

إقامة نظامية سارية للمقيم.

الزائر من الدرجة الأولى.

تقديم طلب إلكتروني عبر منصة وزارة الخارجية.

إرفاق الوثائق المطلوبة.

باحثاً عن راحة الأسرة وتيسير الإجراءات، يمكن للمقيمين في المملكة العربية السعودية الاعتماد على الخطوات والشروط المذكورة للحصول على تأشيرة الزيارة العائلية بكل يسر وسهولة. تأكد من اتباع الخطوات بدقة ومتابعة حالة الطلب بانتظام عبر منصة وزارة الخارجية.