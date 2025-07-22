استفسر على الفور عن 1446 فرصة توظيفية في الحرس الوطني السعودي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يترقب الكثير من المتقدمين إلى وظائف الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية إعلان نتائج القبول للعام الهجري 1446. تمثل هذه الوظائف فرصة مهمة للشباب السعودي للالتحاق بواحدة من أبرز القطاعات العسكرية التي تتمتع بمكانة مرموقة على مستوى الدولة وتسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الوطني.

نتائج الحرس الوطني السعودي

– تعلن وزارة الحرس الوطني نتائج القبول المبدئي والنهائي من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالتوظيف.

– يمكن للمتقدمين الاستعلام عن نتائجهم عبر إدخال رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد والبيانات المطلوبة على المنصة.

– يتم إرسال رسائل نصية إلى المقبولين مبدئيًا تحتوي على تفاصيل المراجعة والمستندات المطلوبة لاستكمال الإجراءات.

– بعد إعلان النتائج المبدئية يُطلب من المرشحين التوجه إلى المراكز المحددة لإجراء الكشف الطبي والمقابلة الشخصية وتقديم الوثائق الرسمية.

شروط القبول في الحرس الوطني

– يجب على المتقدمين أن يكونوا سعوديي الجنسية وأن يتمتعوا بحسن السيرة والسلوك.

– يجب ألا يكون قد سبق الحكم عليهم في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة.

– يجب أن يكونوا لائقين طبيًا وأن يتناسب طولهم مع وزنهم بحسب اللوائح المعتمدة.

أهمية نتائج الحرس الوطني السعودي

– تشكل نتائج القبول في الحرس الوطني فرصة حقيقية للشباب للانخراط في بيئة عمل وطنية تسهم في حماية الوطن والمواطن.

– تعد هذه النتائج مؤشرًا على التزام الوزارة بالشفافية وتكافؤ الفرص عبر اعتماد نظام إلكتروني عادل وفعال.

– تمثل نتائج الحرس الوطني السعودي 1446 خطوة حاسمة في حياة المتقدمين ويُنصح جميع المتقدمين بمتابعة الموقع الرسمي بشكل مستمر للاطلاع على كل جديد واستكمال الإجراءات المطلوبة في الوقت المحدد لضمان الحفاظ على فرصتهم الوظيفية.