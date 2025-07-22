انطلاق مشاريع صحية مهمة في القطيف في القريب العاجل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اكتملت 8 مراكز صحية في محافظة القطيف، وتقترب من مرحلة التشغيل لتقديم خدماتها للسكان. خلال العقد الماضي، شهدت المحافظة جهوداً مستمرة لتحسين القطاع الصحي وتطوير البنية التحتية من خلال إنشاء مراكز جديدة تلبي تطلعات السكان.

تم استكمال العمل في مراكز صحية في الجارودية، والناصرة، والملاحة، والقطيف 1، والتركية، وحي الريف بالعوامية، وتاروت، والمجيدية، مما ساهم في تعزيز قدرات البنية التحتية الصحية بالقطيف وتوفير خدمات تخصصية متنوعة.

وفي سياق دعم المجتمع، ساهم المتبرعون في تشجيع وإنجاز هذه المشاريع، مع افتتاح مركز السيد علي السلمان الطبي الذي يعكس التزام المجتمع بالدعم المستمر للقطاع الصحي. كما يُتوقع بدء تقديم خدمات مركز أحمد بن عبد الله آل نوح الصحي خلال العام القادم.

من المتوقع أيضًا إطلاق مركز آل شهاب الصحي نهاية العام القادم، ليكون إضافة مهمة لخطط التطوير في المنطقة. ويعد الدعم المجتمعي ركيزة أساسية لنجاح الرؤية التطويرية لمجمعات الرعاية الصحية في المنطقة الشرقية، بهدف توفير مستقبل صحي أكثر تطورًا ورفاهية لأبناء المجتمع.