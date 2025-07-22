تعديل المهنة بسرعة وسهولة عبر توكلنا في دقائق

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت الحكومة السعودية عن إطلاق خدمة تعديل المهنة عبر تطبيق “توكلنا”، وذلك كجزء من جهودها لتسهيل تحديث البيانات المهنية للمواطنين والمقيمين. تأتي هذه الخدمة كجزء من تطوير القطاع الرقمي وتحسين جودة الخدمات الحكومية، وتسمح للمستخدمين بتنفيذ الإجراءات بسهولة وسرعة دون الحاجة لزيارة المكاتب.

كيفية تعديل المهنة عبر توكلنا بسهولة

تُعتبر خدمة تعديل المهنة عبر تطبيق “توكلنا” أحد الخدمات الرقمية الهامة التي توفرها المملكة، حيث يمكن للمستخدمين تعديل المهنة المسجلة لديهم بطريقة مرنة وآمنة. يمكن للمستخدمين القيام بذلك من خلال خطوات بسيطة عبر التطبيق، مثل تسجيل الدخول واختيار الخدمة وتحديد المهنة الجديدة ورفع المستندات المطلوبة وإرسال الطلب.

الفئات المؤهلة لاستخدام خدمة تعديل المهنة عبر توكلنا

تتضمن الفئات التي يمكنها الاستفادة من خدمة تعديل المهنة عبر تطبيق “توكلنا” المواطنين الراغبين في تحديث بياناتهم الوظيفية والمقيمين الذين يرغبون في تحديث مهنهم، بالإضافة إلى أصحاب العمل الذين يرغبون في تعديل بيانات موظفيهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.

الشروط المطلوبة للموافقة على تعديل المهنة عبر توكلنا

تخضع خدمة تعديل المهنة عبر تطبيق “توكلنا” لمجموعة من الشروط والمعايير التنظيمية، مثل تطابق بيانات المستخدم مع السجلات الرسمية وضرورة أن تكون المهنة الجديدة ضمن القائمة المعتمدة وعدم وجود مخالفات على السجل المدني أو الإقامة وتقديم إثبات رسمي لطبيعة العمل الجديد.

من خلال هذه الخدمة الرقمية، يمكن للمستخدمين الاستفادة من تحديث بياناتهم المهنية بسرعة وسهولة، مما يعزز التزام المملكة بتحقيق رؤية 2030 في تطوير القطاع الرقمي وتقديم خدمات حكومية عالية الجودة للجمهور.