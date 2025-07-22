تقديم طلبك مباشرة: خطوات طلب قرض بدون فوائد من الراجحي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يتطلع الكثيرون إلى التقديم على قرض بدون فوائد من الراجحي، وهنا نقدم لكم كل التفاصيل والمعلومات اللازمة لذلك.

البنوك والتمويل البدون فوائد

بنك الراجحي يعتبر واحدًا من البنوك الرائدة التي توفر قروضًا بدون فوائد، ويهتم بتقديم تسهيلات مرنة وشروط مناسبة للعملاء، مما يساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية.

الشروط الضرورية

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو مقيم بإقامة نظامية داخل المملكة.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

يجب أن يكون لديه دخل ثابت وموثق.

يجب أن يكون السجل الائتماني للعميل خاليًا من المديونيات المتراكمة.

خطوات التقديم