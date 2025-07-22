تجديد إقامة السعودية الآن بسهولة عبر الإنترنت بضغطة واحدة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يتيح التقدم الرقمي في المملكة العربية السعودية للمواطنين تجديد الإقامة الإلكترونيًا بسهولة ويسر، دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب أو الانتظار في طوابير. تتيح الجهات الحكومية منصات إلكترونية لتيسير عملية التجديد وتنظيم أوضاع الوافدين بشكل قانوني وميسر، مع الالتزام بالشروط والمتطلبات لعام 2025.

تجديد الإقامة السعودية:

– يمكن للمقيمين بدء عملية التجديد من خلال الدخول إلى منصة “أبشر أفراد” واختيار الخدمات الإلكترونية والانتقال إلى الجوازات.

– قبل البدء في إجراءات التجديد، يجب التأكد من تاريخ انتهاء الإقامة والبدء في التجديد قبل ثلاثة أشهر لتفادي الغرامات.

– يتطلب التجديد سداد رسوم مختلفة حسب نوع الإقامة والمهنة وفترة التجديد، بالإضافة إلى رسوم التأمين الطبي.

استلام هوية الإقامة الجديدة:

– بعد قبول الطلب، يتم إرسال إشعارات عبر منصة أبشر لإتمام عملية التجديد.

– يمكن استلام الهوية الجديدة عبر البريد السعودي أو مكتب الجوازات، مع توصية بحفظ نسخة إلكترونية منها.

تجديد الإقامة في السعودية لعام 2025 يعد عملية سهلة وسريعة بفضل التحول الرقمي، ويحتاج المقيم إلى متابعة بسيطة والالتزام بالمواعيد والمتطلبات لتجنب المشكلات القانونية وضمان استقرار إقامته.