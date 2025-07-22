شكرا لمتابعة خبر عن البلديات تصدر 17 شرطا لتصنيف المطاعم الفاخرة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت وزارة البلديات والإسكان 17 شرطا لتصنيف المطاعم الفاخرة ومنها الخدمة المتكملة للزائر على الطاولة.

وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات تشمل عدم توفر صندوق محاسبة ودفع ظاهر، بجانب الاستقبال من الباب إلى الطاولة.

كما شملت الاشتراطات وجود خدمة صف للسيارات، وتقسيم المطعم للعملاء ما بين الاستقبال ومنطقة الخدمة، وتوفير نظام حجز رقمي وقناة للشكاوى.

وتضمنت الاشتراطات توفير منطقة مخصصة لتسليم طلبات التطبيقات بحيث تكون غير مرئية للزوار.